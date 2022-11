Pantera Negra: Wakanda Para Sempre lidera bilheterias da América do Norte

Por Estadão - Estadão 11

O filme “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” permanece na liderança das maiores bilheterias da América do Norte em seu segundo fim de semana após a estreia. Segundo informações divulgadas pela agência Associated Press, o longa faturou US$ 67,3 milhões (R$ 362 milhões) entre quinta-feira, 17, e sábado, dia 19.

Na última semana, “Wakanda Forever” já havia arrecadado US$ 180 milhões na mesma região, e US$ 330 milhões no mundo todo. Bem abaixo, mas na vice-liderança, vem “O Menu”, suspense protagonizado por Anya Taylor-Joy (de “O Gambito da Rainha”), com US$ 9 milhões. “Adão Negro”, de Dwayne Johnson ficou na 4.ª colocação, com US$ 4,5 milhões. A decepção ficou por parte de “She Said”, sobre o caso de abuso sexual envolvendo Harvey Weinstein, com pouco mais de dois milhões de dólares.

Confira o top 10 das melhores bilheterias deste fim de semana na América do Norte (em US$):

1.º: 67,3 milhões – Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

2.º: 9,0 milhões – O Menu

3.º: 8,2 milhões – The Chosen

4.º: 4,5 milhões – Adão Negro

5.º: 3,2 milhões – Ingresso para o Paraíso

6.º: 2,3 milhões – She Said

7.º: 1,9 milhão – Lilo, Lilo, Crocodilo

8.º: 1,2 milhão – Sorria

9.º – 1,0 milhão – A Luz do Demônio

10.º – 935 mil – Drishyam 2.

(Com informações da Associated Press).

