PEC Alternativa com menos gastos traz alívio e taxas de juros têm queda firme

Os juros futuros operam em queda firme na manhã desta segunda-feira, 21, refletindo a reação positiva do mercado à PEC Alternativa, apresentada mais cedo e que prevê menos gastos do que a PEC da Transição e que prevê reduzir de R$ 175 bilhões para R$ 70 bilhões o valor destinado ao programa de transferência de renda que ficaria fora do teto de gastos – a regra que limita o crescimento das despesas do governo à variação da inflação.

“Sem dúvida essa notícia ajuda no alívio hoje. Se conseguirem emplacar ‘só’ R$ 70 bi, será um golaço”, comentou um trader.

Às 9h37, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía a 13,18%, de 13,46% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 cedia a 13,49%, de 13,71%, e o para janeiro de 2024 cedia para 14,19%, de 14,33% no ajuste de sexta-feira. O dólar á vista caía 0,95%, a R$ 5,3237.

Luciana Xavier

Estadao Conteudo

