PF e PRF cumprem mandados ligados a crimes cometidos em bloqueio de rodovia no MS

A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal deflagraram na manhã deste domingo, 20, mandados de busca e prisão preventiva contra suspeitos de crimes cometidos durante bloqueios em trecho de rodovia federal em Dourados, em Mato Grosso do Sul. Na última sexta-feira, 18, pessoas utilizando máscaras e veículos sem placas descarregaram pneus e formaram uma barricada no local, com a intenção de restringir a circulação na rodovia.

A Operação Unlock tem como finalidade cumprir três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva expedidos pela Justiça Federal em Dourados (MS), em inquérito policial que investiga as manifestações e bloqueios.

Segundo notas da PF e PRF, na última sexta-feira, 18, foram formadas barricadas no local denominado Trevo da Bandeira, trecho da BR-163 na área urbana de Dourados, com a intenção de bloqueio da rodovia. Os pneus, segundo a Polícia, foram incendiados e ocasionaram o incêndio de um veículo e sua completa destruição.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de incitação ao crime, associação criminosa, desobediência e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, todos do Código Penal. “A investigação prossegue em segredo de justiça com a finalidade de identificar e localizar os demais envolvidos nos atos criminosos investigados”, diz a nota.

Marlla Sabino

Estadao Conteudo

