'COP-27 não abordou necessidade de reduzir emissões', diz Guterres

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, comemorou a aprovação do fundo para países vulneráveis celebrada na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP27). Contudo, destacou que a “necessidade de reduzir drasticamente emissões” não foi abordada durante o evento encerrado neste final de semana.

“Precisamos investir maciçamente em renováveis e acabar com nosso vício em combustíveis fósseis”, disse Guterres. “Devemos evitar uma disputa energética em que os países em desenvolvimento terminem em último lugar – como ocorreu na corrida pelas vacinas contra covid-19”, complementou.

Para o secretário-geral, as Parcerias de Transição de Energia Justa são caminhos importantes para acelerar a eliminação gradual do carvão e ampliar as energias renováveis. Nesse sentido, defendeu a criação de um Pacto de Solidariedade Climática em que os países se comprometam a fazer um esforço extra para reduzir as emissões nesta década em linha com a meta de 1,5 grau.

“Um fundo para perdas e danos é essencial – mas não é uma resposta se a crise climática apagar um pequeno estado insular do mapa – ou transformar um país africano inteiro em deserto”, afirmou.

Ainda assim, o representante das Nações Unidas comemorou a aprovação do fundo e a classificou como um sinal político muito necessário para reconstruir a confiança quebrada.

A fala de Guterres foi acompanhada por outros líderes mundiais. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, por exemplo, afirmou ser “mais do que frustrante ver as etapas atrasadas de mitigação e eliminação das energias fósseis sendo obstruídas por vários grandes emissores e produtores de petróleo”.

