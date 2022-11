Goleiro do Botafogo, Gatito aponta retorno 'breve' após cirurgia no ombro

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Um dos pilares do Botafogo, o goleiro Gatito Fernández aproveitou a pausa do futebol brasileiro, por causa da Copa do Mundo, para realizar uma cirurgia de correção de uma luxação no ombro. Após o procedimento ser realizado com sucesso, ele aproveitou para mandar um recado aos botafoguenses.

Continua depois da publicidade

“Já me recuperando e feliz por ter dado tudo certo! Obrigado pelas mensagens de apoio e em breve estarei em campo fazendo o que mais gosto”, publicou o jogador em suas redes sociais.

Gatito tem sofrido com lesões nos últimos anos. O goleiro chegou a ficar um ano afastado dos gramados, entre as temporadas de 2020 e 2021, por conta de uma grave lesão no joelho. Por diversas vezes, chegou a jogar no sacrifício, o que piorou sua condição.

Com contrato apenas até dezembro, Gatito deixou alinhada a renovação por mais dois anos. Restam apenas detalhes para o acordo ser finalizado. O goleiro tem 34 anos e é o estrangeiro com mais jogos com a camisa alvinegra.

Continua depois da publicidade

Apesar de uma renovação já ser dada como certa, Gatito deverá voltar aos gramados apenas no segundo semestre de 2023. Os médicos do clube, que acompanharam o procedimento, acreditam que a recuperação do jogador durará de quatro a seis meses.

Com isso, o Botafogo deve ir ao mercado em busca de um novo goleiro. John, do Santos, vem sendo sondado. No elenco, o clube conta com Lucas Perri, Douglas Borges e Igor.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement