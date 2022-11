Griffin faz cesta decisiva na vitória de Atlanta sobre Toronto na prorrogação

Por Estadão - Estadão 7

No estouro da campainha, A.J. Griffin fez a cesta decisiva na vitória do Atlanta Hawks sobre o Toronto Raptors, em seu ginásio, por 124 a 122, na prorrogação, neste sábado, em mais uma rodada da NBA.

Trae Young, autor da espetacular assistência que garantiu a décima vitória, em 16 jogos, para Atlanta, foi mais uma vez o destaque com 29 pontos e dez assistências, enquanto De’Andre Hunter somou 21 pontos e Clint

Capela fez 18 pontos e agarrou 13 rebotes.

Os Raptors estavam à frente com 108 a 101 com 2min36 para o final do quarto período, mas permitiram a reação do adversário com dez pontos em 90 segundos para virar o placar em 111-109.

Scottie Barnes teve a chance de garantir a vitória para o Toronto sem prorrogação, mas ele errou uma bandeja. Mesmo assim foi o cestinha da equipe canadense, com 26 pontos, enquanto Anunoby marcou 23.

Atlanta é terceiro na Conferência do Leste. Toronto, com nove vitórias e oito derrotas, aparece na sétima colocação.

Em Indianápolis, Aaron Nesmith fez dois lances livres com 9,6 segundos para o final na vitória, por 114 a 113, do Indiana Pacers sobre o Orlando Magic. As equipes se encontrarão novamente na noite desta segunda-feira no mesmo local.

Nos últimos segundos, Franz Wagner, do Magic, cestinha da partida, com 29 pontos, foi para a cesta, mas falhou na bandeja e Mo Bamba não conseguiu desviar no rebote.

Tyrese Haliburton fez 22 pontos e 14 assistências para o Pacers e teve a ajuda de Myles Turner, com 20 pontos e 11 rebotes.

O Indiana Pacers está em quinto na Conferência do Leste, após nove vitórias, em 15 jogos. Já Orlando, o 13º, perdeu pela 12ª vez, após 17 jogos.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Atlanta Hawks 124 x 122 Toronto Raptors

Indiana Pacers 114 x 113 Orlando Magic

Philadelphia 76ers 109 x 112 Minnesota Timberwolves

Portland Trailblazers 108 x 110 Utah Jazz

Los Angeles Clippers 106 x 76 San Antonio Spurs

Acompanhe os jogos deste domingo:

Phoenix Suns x New York Knicks

Washington Wizards x Charlotte Hornets

Sacramento Kings x Detroit Pistons

Brooklyn Nets x Memphis Grizzlies

Cleveland Cavaliers x Miami Heat

Houston Rockets x Golden State Warriors

Dallas Mavericks x Denver Nuggets

Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs

Estadao Conteudo

