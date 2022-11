Atlético-MG anuncia técnico Eduardo Coudet como substituto de Cuca para 2023

Por Estadão - Estadão 8

O Atlético-MG tem novo treinador. Em 2023, a equipe mineira será comandada por Eduardo Coudet. O argentino, de 48 anos, já passou pelo futebol brasileiro, quando treinou o Internacional em 2020. Ele terá a missão de substituir Cuca após uma temporada frustrante, sem conquistas de expressivos troféus e com a classificação modesta para a fase prévia da próxima edição da Copa Libertadores.

O mais recente trabalho de Coudet foi no Campeonato Espanhol, dirigindo o Celta de Vigo. No início do mês, ele foi desligado do clube galego após uma sequência de maus resultados.

O Celta está na 17ª posição na tabela de classificação no momento. Sob o comando de Coudet, a equipe terminou a temporada 2020/21 em oitavo, enquanto em 2021/22 ficou apenas em 11º.

A saída de Eduardo Coudet do Internacional em 2020 foi bastante lamentada, já que a equipe vinha brigando pela ponta do Campeonato Brasileiro quando o argentino decidiu partir para o futebol espanhol.

O time colorado passou a ser comandado pelo técnico Abel Braga e foi vice-campeão brasileiro, lutando até a última rodada pelo título da competição com o Flamengo.

Antes de passar pelo Inter, Coudet já havia treinado os argentinos Rosario Central e Racing de Avellaneda. No México, o comandante argentino trabalhou no Tijuana.

Eduardo Coudet tem importante ligação com o Brasil. Seu tio Filpo Núñez foi histórico treinador do Palmeiras, comandando a Primeira Academia, que encantou o País nas décadas de 1960 e 1970.

