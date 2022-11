Pérez agradece Verstappen após se garantir na 1ª fila: 'Max fez ótimo trabalho'

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Advertisement

A equipe da Red Bull garantiu presença com seus dois pilotos na primeira fila do treino classificatório deste sábado, que definiu o grid para o GP de Abu Dabi. Na briga pelo vice-campeonato, Sérgio Pérez agradeceu o espírito de equipe do companheiro Max Verstappen que o ajudou a assegurar o segundo lugar.

Continua depois da publicidade

“É bom ter essa linha de frente. Max fez um ótimo trabalho para mim. Foi um trabalho de equipe. Trabalhamos muito forte na última parte e estamos ansiosos. Amanhã é o dia que realmente importa. Faltou dar o passo final no Q3, mas é um bom começo”, afirmou Pérez após o treino.

O agradecimento de Pérez a Verstappen surge como ponto final de uma polêmica que surgiu no GP São Paulo. Na corrida disputada em Interlagos, o mexicano ficara indignado com a postura do holandês, que com o título da temporada já garantido, não abriu mão do sexto lugar.

Empatado em pontos com o monegasco Charles Leclerc(290), a última etapa do calendário da Fórmula 1 vai servir para definir o vice-campeão de 2022. “A corrida vai ser muito interessante dada a força das Ferraris e das Mercedes”, complementou Perez.

Continua depois da publicidade

Ao final da corrida Sérgio Pérez aproveitou o momento de felicidade para agradecer ainda o apoio da torcida, que ficou gritando o seu nome depois da definição do grid. “Realmente muito especial.”

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement