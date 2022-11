Verstappen faz pole do GP de Abu Dabi e Pérez fica em segundo; Leclerc é terceiro

Por Estadão - Estadão 7

Max Verstappen largará em primeiro lugar no GP de Abu Dabi pelo terceiro ano seguido. Pole position e vencedor das duas últimas edições, o campeão conquistou a ponta do grid ao anotar uma volta de 1min23s824 no Circuito de Yas Marina, neste sábado, durante o último classificatório da temporada. Foi sua sétima pole da temporada e a 20ª da carreira. Sergio Pérez, companheiro do holandês na Red Bull, ficou em segundo lugar, à frente de Charles Leclerc, com quem briga pela vice-liderança do Mundial de Pilotos.

“Max me ajudou. Estou otimista para amanhã”, comentou Pérez, que está em terceiro lugar da classificação do campeonato, empatado em 290 pontos com Leclerc, vice-líder por ter três vitórias contra duas do mexicano. A corrida está marcada para as 10 horas de domingo. A citação a Verstappen após o classificatório deste sábado se deu em razão do desentendimento dos companheiros no GP de São Paulo, quando o campeão não cedeu sua posição a Pérez, apesar de ordens da Red Bull. Em Abu Dabi, com os dois pilotos da equipe largando nas duas primeiras colocações, a estratégia certa pode garantir o vice-campeonato para Checo.

No grid de domingo, logo atrás de Leclerc, estará seu parceiro Carlos Sainz, dono da quarta posição. A quinta e a sexta ficaram com a Mercedes, representada por Lewis Hamilton acima de George Russel. Lando Norris e Esteban Ocon ficaram em sétimo e oitavo, respectivamente, seguidos por Sebastian Vettel, que largará em nono na sua corrida de despedida da F-1. O décimo tempo foi anotado por Daniel Ricciardo, mas ele perderá três colocações como punição por acertar a traseira Haas de Kevin Magnussen em Interlagos.

O Q1 foi de disputa acirrada entre os tempos mais para decidir quem avançaria à sessão seguinte, não à toa Fernando Alonso avançou em 15º lugar por uma diferença de apenas 52 milésimo em relação ao 16º sexto Kevin Magnussen, que puxou a fila dos eliminados, integrada também por Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Alexander Albon e Nicholas Latifi. Os melhores tempos foram de Verstappen e Pérez, seguidos pelos ferraristas Sainz e Leclerc.

Houve uma mudança de cenário ao longo do Q2, já que Leclerc chegou a ocupar a zona da degola. Ao completar o último giro, contudo, conseguiu melhorar o tempo anterior e fazer a segunda colocação, atrás de Perez, dono do melhor tempo, e à frente do companheiro Carlos Sainz, que deixou Verstappen em quarto e ficou em terceiro. Hamilton foi o quinto. Já as eliminações ficaram no colo de Alonso, Yuki Tsunoda, Mick Schumacher, Lance Stroll e Guanyu Zhou.

A disputa do Q3 teve os mesmos protagonistas das sessões anteriores. A Ferrari se empolgou perto da primeira metade do tempo decorrido, pois viu Sainz assumir a ponta, mas Verstappen o superou ao fazer 1min23s988, o primeiro tempo abaixo de 1min24s do final de semana. Quando o cronômetro zerou, o holandês continuou como o único a atingir tal marca. Na última volta, ainda baixou o tempo para 1min23s824, ameaçado apenas por Hamilton, que não conseguiu sair do quinto lugar, atrás de Sainz, Leclerc e Pérez.

Veja o resultado do treino classificatório do GP de Abu Dabi:

1º. Max Verstappen (HOL/Red Bull) , em 1min23s824

2º. Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 1min24s052

3º. Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min24s092

4º. Carlos Sainz (ESP/Ferrari), em 1 min24s242

5º. Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min24s508

6º. George Russell (ING/Mercedes), em 1min24s511

7º. Lando Norris (ING/McLaren), em 1min24s769

8º. Esteban Ocon(FRA/Alpine), em 1min24s830

9º. Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), em 1min24s961

10º. Daniel Ricciardo (AUS/MCLaren), em 1min24s045

—————————————————————-

11º. Fernando Alonso (ESP/Alpine), em 1min25s096

12º. Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), em 1min25s129

13º. Mick Shucmacher (ALE/Haas), em 1min25s225

14º. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min25s359

15º. Guanyu Zhou (CHI/Alfa Romeo), em 1min25s408

—————————————————————-

16º. Kevin Magnussen (DIN/Hass), em 1min25s934

17º. Pierre Gasly (FRA/AlhpaTauri), em1min25s859

18º. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), em 1min36s892

19º. Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min26s028

20º. Nicholas Latifi (WIlliams/CAN), em 1min26s0254

Estadao Conteudo

