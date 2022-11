Sergio Perez é o mais rápido no terceiro treino livre em Abu Dabi

Por Estadão - Estadão 6

O mexicano Sergio Perez foi o mais rápido no terceiro treino livre do GP de Abu Dabi, neste sábado, nos Emirados Árabes Unidos. O piloto da Red Bull, que tenta alcançar o vice-campeonato mundial, fez a melhor volta em 1min24s892.

O holandês Max Verstappen, o mais veloz na segunda sessão, e o inglês Lewis Hamilton, que teve o melhor tempo na primeira, vieram atrás de Perez com 1min25s134 e 1min25s222, respectivamente.

Perez luta com o monegasco Charles Leclerc pelo segundo lugar na temporada, que tem o holandês Max Verstappen como campeão. Perez e Leclerc somam 290 pontos, mas o piloto da Ferrari leva vantagem no maior número de vitórias no ano.

Leclerc ficou em sexto no terceiro treino livre, com o tempo de 1min25s571, atrás de Lando Norris, da McLaren (1min25s518), e George Russel, da Mercedes, vencedor do GP de São Paulo na semana passada, que marcou 1min25s395.

O espanhol Carlos Sainz, também da Ferrari foi o sétimo (1min25s605), à frente de Daniel Ricciardo, da Mercedes (1min25s950), que vai atuar como piloto teste da Red Bull em 2023.

O décimo colocado foi do tailandês Alexander Albon, da Williams (1min26s051), à frente do alemão Sebastian Vettel, da Aston Martin (1min26s012). Este será o último GP do tetracampeão mundial.

A corrida, de domingo, terá início às 10h. Antes disso, ainda neste sábado, a sessão classificatória está marcada para as 11h.

