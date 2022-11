Lula: Nunca tive nenhum problema de conviver com as Forças Armadas brasileiras

Por Estadão - Estadão 11

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), minimizou as manifestações de alguns militares após a sua vitória na disputa pela Presidência da República. “Eu nunca tive nenhum problema de conviver com as Forças Armadas brasileiras”, disse o petista sobre o grupo que apoiou em peso a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em fala nesta sexta-feira, 18, em Lisboa, Lula procurou diminuir o impacto de publicações como a general Eduardo Villas Bôas (ex-comandante do Exército que prestou apoio a manifestantes antidemocráticos que rejeitam a vitória do petista) e do candidato a vice de Bolsonaro, o ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto (que republicou a mensagem de Villas Bôas).

“Eu não me preocupo com o que está falando o general Braga Netto”, disse. “O comando das Forças Armadas está muito tranquilo, o comando das Forças Armadas me conhece, e no momento certo eu vou indicar quem serão os comandantes da Marinha, da Aeronáutica e do Exército”, continuou.

Segundo Lula, após as indicações, o Brasil voltará à normalidade da relação entre as Forças Armadas e o governo. “Eu nunca pensei em ter problema, e não acredito que eu tenha problema, e também eu não me deixo basear pro futrica de Twitter”, disse, durante coletiva de imprensa em Lisboa, reafirmando a confiança de que o Exército cumprirá seu compromisso constitucional.

Matheus de Souza e Bruno Luiz

Estadao Conteudo

