Com ajuda de Falcão, Santos oficializa a contratação do técnico Odair Hellmann

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Paulo Roberto Falcão, novo coordenador esportivo do Santos, já iniciou os trabalhos no novo clube. Um dia após ser oficializado, o ex-volante, ao lado do presidente Andres Rueda, anunciou a contratação do técnico Odair Hellmann, que vai assinar contrato até o fim de 2023 para a vaga do interino Orlando Ribeiro.

Continua depois da publicidade

Odair Hellmann, de 45 anos, foi auxiliar técnico na conquista do ouro olímpico pela seleção brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016 e estava no Al-Wasl FC, de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

“Olá torcida, estou aqui com o nosso grande Falcão, que vem se incorporar no nosso time e dispensa qualquer tipo de apresentação. É um dia muito feliz para o Santos e especialmente para mim”, afirmou o presidente Andrés Rueda.

“Estou muito feliz, agradecido e vamos procurar fazer o que for melhor possível para o Santos”, seguiu Falcão. Antes, o coordenador já mostrou que está bastante ambientado na nova casa. Ele apareceu dando gargalhadas em papo bastante descontraído com Serginho Chulapa e Clodoaldo,´eternos ídolos do clube e com os quais espera realizar grande parceria.

Continua depois da publicidade

Após anunciar Falcão, o presidente confirmou o acordo com o novo comandante. Já temos treinador para 2023 contratado, é o Odair Hellmann, fruto de um trabalho do Falcão com o Santos futebol clube. Já está confirmado, é nosso treinador e em breve estará aqui para assinar o contrato”, revelou o presidente.

“Vão vir mais três profissionais que trabalham com ele. A gente fica feliz por ter a possibilidade de dividir opinião de contratação de um profissional que será de muito destaque aqui no Santos”, completou Falcão.

Catarinense de Salete, Odair Hellmann iniciou a carreira de treinador no Internacional, onde ficou entre 2018 e 2019. Em 2020 trabalhou no Fluminense antes de iniciar sua aventura no mundo árabe pelo Al-Wasl. Também foi no Inter que o ex-volante Odair começou a jogar como profissional, em 1997.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.