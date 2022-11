Juros abrem em alta, apontando cautela em compasso de espera por PEC

Por Estadão - Estadão 6

Os juros futuros abriram a sessão desta quarta-feira, 16, em alta em todos os vértices, com destaque para os vencimentos mais longos, que refletem a cautela dos investidores quanto às incertezas do plano fiscal. O mercado opera à espera de notícias que indiquem a sustentabilidade das contas públicas para o próximo ano após declarações ontem do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre alguma alteração na precificação do mercado de queda da Selic em 2023.

Às 9h09, a taxa do contrato de DI para janeiro de 2024 era de 13,83% ante 13,75% no ajuste de segunda-feira, a do DI para janeiro de 2025 era de 13,14% ante 13,01% e a do DI para 2027 estava em 13,02% ante 12,79% do ajuste anterior.

Simone Cavalcanti

Estadao Conteudo

