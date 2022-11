São Paulo anuncia renovação de contrato de Gabriel Neves por mais três temporadas

Por Estadão - Estadão 6

O São Paulo anunciou, nesta terça-feira, a renovação de contrato de Gabriel Neves por mais três temporadas. O novo vínculo do volante uruguaio, de 25 anos, que disputou 40 jogos pelo time tricolor, vai até o fim de 2025.

“Agora, sim. Depois de muito tempo, estou feliz de dizer que vou renovar e que vou ficar no clube por mais um tempo. É um momento feliz para mim e para a minha família também. Prometo que vou dar tudo de mim para que o clube siga sendo o que é, um clube enorme e com muita história”, disse o atleta, que chegou ao Morumbi no fim de agosto do ano passado.

Depois de um início nada empolgante, Gabriel Neves ganhou a titularidade na equipe do técnico Rogério Ceni, após bela atuação no clássico com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Uma lesão no joelho direito o deixou afastado dos gramados e impediu que o meio-campista tivesse uma boa sequência.

A permanência de Gabriel Neves ocorre após a diretoria são-paulina anunciar a saída do lateral-esquerdo Reinaldo, do meio-campista Colorado e dos atacante Eder e Marcos Guilherme.

