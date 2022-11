Ruud vence Fritz, elimina Nadal e avança à semifinal do ATP Finals

Por Estadão - Estadão 6

Acabou o sonho de Rafael Nadal de conquistar o ATP Finals e voltar a ser o número 1 do mundo, posto hoje de Carlos Alcaraz. O espanhol, que perdeu os dois primeiros jogos do torneio, teve a eliminação decretada com a vitória de Casper Ruud sobre Taylor Fritz por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 7/6 (8/6), em partida com mais de duas horas de duração.

Para seguir com chances de classificação na última rodada, Nadal precisava que Ruud perdesse por 2 a 0, mas a possibilidade foi para o espaço logo de cara com o norueguês vencendo o primeiro set.

A vitória, inclusive, já colocou Ruud na semifinal da competição, pois na estreia venceu o canadense Félix Auger-Aliassime por 2 sets a 0.

O último classificado da chave sairá do confronto entre o próprio canadense e o americano Taylor Fritz. Ambos têm uma vitória, justamente sobre Rafael Nadal. O espanhol se despedirá do evento frente a Ruud.

Nesta terça-feira, Ruud e Fritz fizeram uma partida de altíssimo nível. O norueguês venceu o primeiro set por 6/3, tendo concluído jogadas que chegaram a levantar o público em Turim.

No entanto, o americano não se intimidou com o primeiro set ruim, deu a volta por cima e comandou o set seguinte. A superioridade foi confirmada com uma vitória por 6/4.

No terceiro e derradeiro set, Fritz esteve à frente do seu adversário durante toda a partida, e chegou a ter chance de concluí-la quando abriu 5/4, mas cedeu o empate e viu o jogo ser decidido no tie-break. No momento decisivo, Ruud voltou a crescer e, com muita luta, confirmou a vitória por 8/6 e, consequentemente, a classificação para a semifinal.

