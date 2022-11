Alckmin revela nesta 2ª novos nomes para as equipes técnicas da transição

Por Estadão - Estadão 7

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) divulga nesta segunda-feira, 14, mais nomes de membros das comissões técnicas do Gabinete de Transição. Alckmin, coordenador da transição, fará o anúncio às 15 horas, em São Paulo.

Ele passou o domingo, 13, com a família no Vale do Paraíba (SP), região onde nasceu. Nesta sexta-feira, 11, Alckmin nomeou o economista Luciano Coutinho e a apresentadora de televisão Bela Gil para integrarem a equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

