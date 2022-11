Com dois de Kean, Juventus bate a Lazio e sobe para 3º no Italiano

Por Estadão - Estadão 6

Com grande atuação de Kean, autor de dois gols, a Juventus bateu a Lazio por 3 a 0 e pulou para a terceira posição do Campeonato Italiano, em jogo realizado na tarde deste domingo, no Juventus Stadium, pela 15ª rodada.

A vitória deixou a Juventus com 31 pontos, apenas atrás de Napoli, com 41, e Milan, com 33. A Lazio, que perdeu grande oportunidade de se firmar na vice-liderança, caiu para o quarto lugar, com 30.

Moise Kean é uma grata revelação do futebol italiano e tem apenas 22 anos. Como a seleção da Itália está fora da Copa do Mundo, o atacante não estará em campo no Catar.

Ainda sem engrenar no Campeonato Italiano, a Juventus sofreu para largar na frente diante da Lazio. O time da casa teve menos posse de bola, mas conseguiu criar as melhores oportunidades do primeiro tempo. Aos 19 minutos, Millik recebeu belo passe e arriscou. A bola resvalou na trave e saiu pela linha de fundo.

A Lazio tentou responder sempre com Pedro, jogador mais lúcido no primeiro tempo. No entanto, a meta era não sofrer gols e vinha conseguindo até aos 43 minutos, quando Rabiot deu belo passe para Moise Kean, na cara do gol, mandar por cobertura para fazer 1 a 0.

No segundo tempo, a Juventus voltou disposta a definir a fatura e ampliou o marcador aos nove minutos. Moise Kean aproveitou o rebote e só teve o trabalho de completar para o gol. A Lazio ainda tentou responder com Luis Alberto, mas Szczesny fez grande defesa.

Em vantagem no placar, a Juventus recuou e anulou os pontos fortes da Lazio, que sofreu para ameaçar o rival. Com o controle da partida, a equipe da casa apenas administrou a vantagem e ainda fez o terceiro aos 44 minutos. Chiesa fez linda jogada e rolou para Arkadiusz Milik, que chutou rasteiro e decretou o triunfo.

Estadao Conteudo

