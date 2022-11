Filho de John Lennon compartilha encontro inusitado com Paul McCartney

Por Estadão - Estadão 7

Julian, o filho mais velho de John Lennon, surpreendeu os seguidores neste sábado, 12, ao compartilhar um encontro acidental que teve com Paul McCartney. Ele esbarrou com o companheiro de seu pai no aeroporto.

Julian publicou uma selfie com Paul, diretamente do aeroporto de Heathrow, em Londres. Na legenda, ele comentou que se surpreendeu com o acaso da vida.

“É incrível quem você pode encontrar no saguão de um aeroporto. Ninguém menos do que o próprio tio Paul. Tão, tão adorável. Quais as chances disso acontecer?”, indaga.

