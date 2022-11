Festival Satyrianas reúne 400 eventos culturais gratuitos em São Paulo

Por Estadão - Estadão 7

Reunindo mais de mil artistas, a 23.ª edição do Festival Satyrianas – Você Tem Fome de Quê? contará com mais de 400 eventos culturais gratuitos em São Paulo, realizados em diversos espaços, incluindo a Praça Roosevelt, sede da companhia teatral idealizadora do festival. Os eventos serão majoritariamente presenciais, mas também online para alguns internacionais, entre 12 e 15 de novembro, durante 78 horas, sem interrupção.

Idealizado e produzido pela companhia teatral Os Satyros, fundada em 1989, encabeçado por Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez, o Festival Satyrianas reúne artistas e proporciona eventos culturais na capital paulista há mais de 20 anos.

O festival, realizado desde 2001, nasceu no bairro da Bela Vista e foi transferido para a Praça Roosevelt. Em 2009, passou a fazer parte do calendário oficial do Estado. Em 2013, ele recebeu o Prêmio Shell na categoria Inovação.

LOCAIS. A programação será realizada no Espaço dos Satyros, Espaço Parlapatões, Cine Satyros Bijou, SP Escola de Teatro, Centro de Referência da Dança da Cidade de São Paulo, Candeeiro, Pequeno Ato, Presidenta, Teatro Giostri, Teatro Studio Heleny Guariba e a Praça Roosevelt.

Mais de mil artistas vindos de diversos lugares, incluindo a Bolívia, estarão envolvidos em mais de 400 eventos culturais gratuitos entre teatro, dança, cinema, performance, espetáculos infantis, contação de histórias e leituras dramáticas.

Vale lembrar que a entrada é sempre gratuita ou o ingresso é no estilo “pague quanto puder”. A programação do Festival Satyrianas está no site satyrianas.com.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

