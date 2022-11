Bia Ferreira vence na estreia do boxe profissional e tem elogio da campeã mundial

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Beatriz Ferreira estreou com vitória no boxe profissional, ao vencer, neste sábado, em Cleveland, nos Estados Unidos, a compatriota Taynna Cardoso, por pontos, após quatro rounds de três minutos. A decisão dos jurados foi unânime.

Continua depois da publicidade

A atuação de Bia entusiasmou o público presente, que incentivou a medalhista de prata olímpica durante o combate. A brasileira também foi elogiada pela norte-americana Alycia Baumgardner, campeã mundial dos pesos superpenas – categoria da Bia -, que comentou para o DAZN. “Ela lutou muito bem para uma estreia. Foi muito bom”, disse Baumgardner.

Bia deve voltar a lutar no profissional ainda este ano. Ela mantém a carreira olímpica e vai se preparar de forma paralela. Seu plano é disputar a Olimpíada de Paris, em 2024, e na sequência ficar apenas no profissional.

Com grande preparo físico, Bia imprimiu um ritmo forte de luta desde o início. Com grande variação de golpes, chegou a derrubar Taynna com um direto de direita no primeiro assalto. Invicta em suas primeiras cinco lutas, a também brasileira voltou a lutar, após ouvir a contagem de oito.

Continua depois da publicidade

Bia seguiu no ataquem, mas errou muitos golpes, além de receber vários contra-ataques. No segundo assalto, orientada pelo técnico Mateus Alves, a boxeadora usou mais o jab e passou a encontrar melhor a distância, com isso seu direto de direita teve melhor desempenho.

No terceiro assalto, Bia mudou a estratégia e passou a lutar no contra-ataque, evitando os golpes de Taynna, que voltou a sofrer uma queda, desta vez por causa de golpes na cintura.

O quarto round foi eletrizante, com Bia buscando o nocaute e tendo o apoio do público presente. Taynna, valente, conseguiu se manter de pé até o final, mas não evitou a primeira vitória da medalha de prata em Tóquio.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Wilson Baldini Jr.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.