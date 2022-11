Gabriéis vão bem, Arsenal despacha lanterna e dispara na ponta do Inglês

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Deu o esperado. O líder Arsenal derrotou o lanterna Wolverhampton por 2 a 0, neste sábado, no estádio Molineux, em Wolverhampton, e disparou na ponta do Campeonato Inglês.

Continua depois da publicidade

O time de Londres chegou aos 37 pontos e abriu cinco de vantagem sobre o Manchester City, que foi surpreendido mais cedo pelo Brentford (derrota por 2 a 1).

Apesar dos dois gols do norueguês Odegaard, os brasileiros Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, ambos convocados para a Copa do Catar, se destacaram diante do pior time do Campeonato Inglês no último confronto antes da pausa para o Mundial.

Gabriel Jesus foi o melhor jogador ofensivo dos visitantes no primeiro tempo. Chegou a marcar um gol, mas estava impedido. Depois acertou o travessão em belo chute dentro da área.

Continua depois da publicidade

No segundo tempo, o Arsenal conseguiu abrir o placar em uma jogada que começou com Jesus. O camisa 9 saiu da área e, na esquerda, passou para Fabio Vieira, que cruzou na área para Odegaard só completar.

Com 1 a 0 no placar, o Arsenal passou a tocar mais a bola e esperar por mais brechas do Wolves até que, aos 35 minutos, Martinelli roubou a bola na esquerda e começou a jogada que nasceu o segundo gol, que foi novamente do norueguês, ao aproveitar, de dentro da área, o rebote da zaga dos anfitriões.

A vitória aumentou a invencibilidade do Arsenal para oito jogos dentro do Inglês. O próximo confronto será somente depois do Natal: em 26 de dezembro contra o West Ham, em casa.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Já os Wolves, lanternas com 10 pontos, somam quatro derrotas consecutivas no Inglês e voltarão a jogar pelo Inglês também em 26 de dezembro contra o Everton, fora.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.