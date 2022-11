Ludmilla e João Gomes regravam hit 'Mostra Tua Força, Brasil' para Copa 2022

Por Estadão - Estadão 9

A nova versão da música Mostra Tua força, Brasil produzida para a Copa do Mundo de 2022 será lançada no domingo, 13, em um comercial durante o intervalo do programa Fantástico, da TV Globo. A faixa está nas vozes da cantora Ludmilla, João Gomes, banda Timbalada e do rapper Kawe e foi patrocinada pelo banco Itaú Unibanco.

A primeira versão da música, criada em 2014 pelo cantor Jairzinho já trazia na letra os valores transmitidos por meio do futebol, um dos esportes mais democráticos do mundo, capaz de reunir e mobilizar pessoas de diferentes culturas, idiomas e religiões. O hit já teve outras releituras, uma em 2018, e agora em 2022.

“Eu amo Copa do Mundo, né?! Gosto demais de futebol, tanto de assistir, quanto de brincar de vez em quando faço umas graças e jogo também. Quando me chamaram para ser uma das vozes dessa música, tão emblemática para o brasileiro e para o evento, fiquei eufórica. Quantas vezes já cantei esse hino quando criança? Nossa! Espero que fique marcado também para essa nova geração ”, afirma Ludmilla.

“Eu pulei de felicidade. É um orgulho cantar e poder passar uma mensagem positiva para quem vai nos representar na Copa, a maioria dos jogadores do time são amigos e a música representa muito, é um hino que a gente entoa, é um hino para a Seleção”, diz João Gomes.

A versão leva diferentes estilos musicais presentes na cena brasileira. Com melodia e remix assinados por Dudu Borges.

A intenção do patrocinador de todas as Seleções Brasileiras de futebol, Itaú Unibanco, foi reforçar os valores por meio do esporte, como união, garra, respeito e diversidade e, assim, impulsionar a torcida a vibrar.

Redação O Estado de S. Paulo

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

