Bia Haddad ganha e Laura Pigossi perde em Brasil x Argentina na Billie Jean Cup

Beatriz Haddad Maia e Laura Pigossi tiveram dias distintos na abertura dos playoffs da Billie Jean King Cup, nesta sexta-feira, contra a Argentina, em Tucumán. A melhor tenista do Brasil não teve trabalho para vencer sua partida, enquanto Pigossi acabou derrotada. A decisão da vaga para a elite da competição ocorre neste sábado.

Em seu 134º jogo no ano, Bia Haddad teve pela frente Nadia Podoroska, com quem formaria dupla para a disputa do Aberto da Austrália, no começo do ano. A parceria de sucesso com Anna Danilina só foi possível por causa de uma lesão da argentina, que nesta sexta-feira não foi páreo para a brasileira.

Com saque arrasador e potencia nos golpes, Bia não teve trabalho para fazer 6 a 1 no primeiro set, em somente 33 minutos. A 204ª tenista do ranking da WTA até tentou dificultar as ações no segundo set, ao abrir 3 a 1 com uma quebra de vantagem. Mas a brasileira emplacou cinco pontos seguidos para fechar em 6/3.

Bia colocou o País em vantagem, e depois ficou na torcida para Pigossi. Mas a história não se repetiu e, mesmo favorita, a brasileira não impôs resistência, caindo diante de Paula Ormaechea por 6/2 e 7/5, deixando a vaga indefinida.

As tenistas voltam à quadra neste sábado, a partir das 11 horas. Bia Haddad abre o dia diante de Ormaechea e depois Laura Pigossi desafia Podoroska. Caso haja uma vitória para cada lado, a decisão irá para p desempate em jogo de duplas, com Bia Haddad e Luísa Stefani enfrentando Lourdes Carle e Julia Riera.

