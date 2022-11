Correção: Santos irrita João Paulo: "Não pode fazer um jogo sem dar chute no gol"

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Advertisement

A nota enviada anteriormente contém um erro no primeiro parágrafo. O jogo Botafogo x Santos não foi quarta, mas quinta-feira. Segue a versão corrigida:

Continua depois da publicidade

A derrota do Santos por 3 a 0 para o Botafogo, nesta quinta-feira, no Engenhão, irritou o goleiro João Paulo. O resultado, além de acabar com qualquer possibilidade de o time obter uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, escancarou um time desorganizado e sem ambição.

“É pedir desculpa para a nossa torcida. A gente não pode fazer um jogo sem dar um chute no gol. Sem levar dificuldade para o adversário”, disse o goleiro, ainda no gramado. “Botafogo mereceu a vitória.”

Com a derrota, o Santos permaneceu com 47 pontos, em 12º lugar na classificação. Em 37 jogos disputados, o time do técnico Orlando Ribeiro soma 12 vitórias, 11 empates e 14 derrotas. O ataque marcou 44 gols, enquanto a defesa foi vazada em 39 oportunidades.

Continua depois da publicidade

O Santos vai encerrar sua participação no Campeonato Brasileiro, domingo, na Vila Belmiro, diante do Fortaleza, que ainda sonha em obter uma vaga na Libertadores. O zagueiro Eduardo Bauermann, expulso na derrota para o Botafogo, é um desfalque certo para o time santista.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].