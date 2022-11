Verstappen critica corrida sprint na F-1: 'Não acho muito divertido'

Por Estadão - Estadão 9

Bicampeão da Fórmula 1, Max Verstappen afirmou nesta quinta-feira, no Autódromo de Interlagos, que não gosta das corridas sprint, formato de minicorrida que substitui os treinos classificatórios. Esta nova forma de definir o grid de largada será usada pela terceira vez nesta temporada no GP de São Paulo, neste fim de semana.

“Honestamente, não sou um grande fã da corrida sprint porque parece que não corremos de fato. Porque sabemos que é um pouco arriscado e sabemos que é na corrida de domingo que você soma mais pontos. E também não tem parada para trocar os pneus. No geral, o pessoal gosta, mas você nunca vê muitas ultrapassagens. Então, não acho muito divertido. Mas é claro que cada um tem a sua opinião”, comentou o holandês.

Apesar da opinião pouco favorável ao novo formato, o piloto da Red Bull apontou uma característica que acha interessante na corrida sprint. “Eu até gosto da ideia de ter apenas um treino livre e já ir para o treino classificatório. Você precisa ser rápido para encontrar o melhor acerto para o seu carro. Mas, no geral, não gosto porque tendemos a conter os riscos na corrida sprint.”

Nos fins de semana com este formato, que estreou na F-1 no ano passado, o GP perde um dos seus três treinos livres. Os pilotos participam da primeira sessão e vão direto para um treino classificatório, que define o grid da corrida sprint, no sábado. O segundo treino livre entra no lugar do terceiro, no início do sábado.

Questionado sobre se poderia apresentar algumas ideias para mudar este formato, o piloto holandês disse que não pensou ainda numa alternativa. Mas admitiu que está aberto a sugestões a serem apresentadas à cúpula da F-1. A previsão para 2023 é que o novo formato seja executado em seis etapas, três a mais do que na atual temporada e em 2021. A direção da categoria já indicou que a nova forma de definir o grid veio para ficar, mas não deve ocupar todos os GPs.

Ao contrário das críticas de Verstappen, as corridas sprint têm agradado ao público em geral em razão das ultrapassagens. E o melhor exemplo foi a performance incrível de Lewis Hamilton na sprint do ano passado. Na ocasião, o piloto inglês emplacou uma sequência de 15 ultrapassagens. No domingo, ele foi além e anotou mais 10, conquistando uma das maiores vitórias de sua carreira.

Os pilotos da F-1 vão para a pista de Interlagos às 12h30 desta sexta-feira para a primeira sessão livre. O treino classificatório, que define o grid para a corrida sprint, está marcado para as 16 horas. No sábado, o segundo treino livre será às 12h30. A largada da sprint está marcada para 16h30. No domingo, a prova terá início às 15 horas.

