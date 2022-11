Lula: 'Queria pedir que pessoas voltem para casa; democracia é isso'

Por Estadão - Estadão 12

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu que as pessoas que se manifestam contra sua vitória desde semana passada “voltem para casa”. “Democracia é isso. Um ganha, outro perde”, afirmou em um encontro com parlamentares no Centro Cultural Banco do Brasil, sede do governo de transição em Brasília.

Continua depois da publicidade

“Algumas pessoas inconformadas com resultado eleitoral estão na frente de quartéis”, disse, completando que, “lamentavelmente são uma minoria que não sabe nem o que pede”.

“Não sejam violentos com quem pensa diferente, vamos respeitar quem não pensa como nós. Não peço para ninguém gostar de mim, mas para respeitar o resultado eleitoral”, pediu o petista.

Lula disse o País tem “um vencedor e um perdedor”, destacando que “uma derrota é apenas um incentivo para me preparar melhor para outra disputa eleitoral”. Para ele, o presidente Jair Bolsonaro “tem dívida com povo”. “Peça desculpas pelas mentiras”, completou.

Continua depois da publicidade

Débora Álvares, Iander Porcella, Eduardo Gayer, Eduardo Rodrigues e Célia Froufe

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].