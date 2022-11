Integrante do BCE vê expectativas de inflação em geral ancoradas, mas cita riscos

Por Estadão - Estadão 7

Integrante do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Isabel Schnabel afirmou nesta quinta-feira, 10, que as expectativas de inflação na zona do euro “seguem em geral ancoradas”. Segundo ela, porém, há riscos de desancoragem.

A avaliação está em apresentação que Schnabel realiza hoje, em evento do Banco Central da Eslovênia, nesta quinta-feira.

A dirigente considera também que o “forte impulso na inflação subjacente” aponta para uma maior persistência dela na região. E não descartou que a inflação “elevada” atual possa influenciar as expectativas.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

