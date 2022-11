Atlético-GO empata com Athletico-PR e só um milagre para salvar do rebaixamento

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O Atlético-GO precisa de um verdadeiro milagre para escapar do rebaixamento à Série B, após empatar com o Athletico-PR nesta quarta-feira, por 1 a 1, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Shaylon e Terans marcaram os gols da partida no segundo tempo.

Continua depois da publicidade

A igualdade manteve o Atlético-GO em 17º lugar, agora com 35 pontos. Está a três pontos do Cuiabá (16º, com 38), mas que ainda jogará na rodada. Independentemente disso, mesmo que o time mato-grossense perca, os goianos terão que vencer na rodada final e ainda tirar uma diferença de nove gols de saldo: -18 a -9.

Já o Athletico-PR segue focado na briga por vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2023: é o sexto colocado, com 55 pontos. Três pontos a mais que o América-MG (7º, com 52 pontos conquistados).

Com bola rolando, os times fizeram um primeiro tempo bastante equilibrado e sem muita criatividade para tirar o zero do placar. Pressionado por ser mandante, o Atlético-GO teve ligeira superioridade ao arriscar mais, enquanto o Athletico-PR manteve a cautela e saiu nos contra-ataques.

Continua depois da publicidade

O Atlético-GO tentou chutes de fora da área, como o de Shaylon, aos 25 minutos. E levou perigo em cabeceio de Churín, aos 33. Já os visitantes pouco fizeram e poderiam ter aberto o placar aos 45 minutos, em desvio de cabeça de Vitinho pela linha de fundo.

Na etapa final os times foram mais efetivos com a bola nos pés e os gols saíram. Aos seis minutos, Shaylon finalizou cruzado e acertou o canto do goleiro Bento, abrindo o placar para o Atlético-GO. Só que o Athletico-PR respondeu imediatamente e empatou com Terans, aos 15.

Conforme o relógio avançou, o Atlético-GO se viu ainda mais pressionado pela vitória e abusou das jogadas aéreas. Aos 35, Shaylon cruzou da esquerda e Churín, de peixinho, cabeceou com muito perigo. Na última grande chance, aos 43, Wellington Rato ficou cara a cara com Bento, mas chutou fraco e facilitou a defesa do goleiro, que defendeu e assegurou o empate na capital goiana.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Pela última rodada, o Atlético-GO volta a campo no domingo para enfrentar o América-MG, às 16 horas, no Independência, em Belo Horizonte. Já o Athletico-PR, no mesmo dia e horário, receberá o Botafogo, na Arena da Baixada, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 1 ATHLETICO-PR

ATLÉTICO-GO – Diego Loureiro; Dudu (Edson Fernando), Wanderson (Klaus), Lucas Gazal e Jefferson (Jorginho); Willian Maranhão (Marlon Freitas), Baralhas e Wellington Rato; Airton (Kelvin), Churín e Shaylon. Técnico: Eduardo Souza.

ATHLETICO-PR – Bento; Khellven, Pedro Henrique (Nicolás Hernández), Matheus Felipe e Abner Vinicius; Fernandinho, Erick (Vitor Bueno) e Terans; Cuello (Alex Santana), Pablo (Vitor Roque) e Vitinho (Rômulo). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOLS – Shaylon, aos 6; e Terans, aos 15 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Jean Pierre Goncalves Lima (RS).

CARTÃO AMARELO – Baralhas (Atlético-GO).

PÚBLICO E RENDA – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].