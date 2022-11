Policiais militares resgatam mulher mantida refém pelo companheiro no Rio

Por Estadão - Estadão 12

Uma mulher foi resgatada por policiais militares na tarde deste sábado (5), após ser mantida refém pelo companheiro em uma casa na Tijuca, bairro da zona norte do Rio de Janeiro. A vítima era ameaçada pelo homem, que estava armado com uma faca. Segundo a Polícia Militar, em um momento de distração do agressor, ela conseguiu se trancar em um dos cômodos do imóvel e acionar o serviço 190 da Corporação.

Agentes do 6° Batalhão da PM, da Tijuca, foram acionados para a ocorrência em uma casa na Rua Alzira Brandão. Os policiais militares negociaram por mais de 30 minutos até convencer o homem a deixar o imóvel e se entregar para as forças de segurança. A vítima foi libertada sem nenhum ferimento. Agentes do Programa Segurança Presente conduziram o agressor até a 19° Delegacia de Polícia, da Tijuca. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por sequestro e ameaça.

