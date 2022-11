Em jogo de cinco gols, América-MG goleia o Red Bull Bragantino e cola no G-6

Por Estadão - Estadão 8

Em jogo extremamente movimentado e com cinco gols, o América-MG goleou o Red Bull Bragantino por 4 a 1 na noite deste sábado, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo fora de casa, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), os mineiros venceram com gols de Juninho, duas vezes, Henrique Almeida e Everaldo, enquanto Luan Cândido descontou.

Com o resultado, o América-MG chegou a 52 pontos e se aproxima da briga por vaga direta à fase de grupos da Libertadores. Já o Red Bull Bragantino segue com 44.

O Red Bull Bragantino quase abriu o placar nos primeiros minutos. Após boa jogada de Artur, que cruzou da direita, a bola ficou com Helinho. Ele chutou forte e no alto, mas Matheus Cavichioli fez grande defesa. Apesar do susto, quem fez o primeiro gol foi o América-MG, aproveitando falha da defesa. O goleiro Cleiton tentou o passe dentro da área, mas Juninho se adiantou, ficou com a bola e chutou no canto, logo aos cinco minutos.

Mesmo assim, o time paulista seguiu no ataque. Apesar de o goleiro Cavichioli ter feito outra boa defesa, não evitou o empate. Após ser chamado pelo VAR, o árbitro viu mão na bola de Ricardo Silva e marcou pênalti. Na cobrança, aos 17 minutos, Luan Cândido bateu forte e empatou. O goleiro até pulou no canto certo, mas não conseguiu defender.

O primeiro tempo seguiu muito movimentado e ainda contou com dois gols. O América voltou à frente do placar em bola parada. Alê desviou cobrança de falta e Henrique Almeida, mesmo bem marcado, conseguiu completar na pequena área.

Os mineiros ficaram ainda mais tranquilos quando fizeram o terceiro antes do intervalo em lance bem complexo. Juninho foi lançado na área e conseguiu completar para o gol. Após o VAR revisar possível impedimento, mas confirmou posição legal, mas viu que Juninho fez o gol de mão. Entretanto, o árbitro foi chamado para revisar possível pênalti em cima de Juninho e que foi confirmado. Assim, aos 41 minutos, Everaldo cobrou a penalidade máxima, deslocando o goleiro, e fez 3 a 1.

Apesar de o segundo tempo ter sido mais tranquilo, os dois times tiveram boas chances. O Red Bull Bragantino assustou logo no começo em cabeçada de Popó. O América respondeu com Wellington Paulista, também de cabeça, exigindo grande defesa de Cleiton. O goleiro também evitou o gol no lance seguinte, em chute de Felipe Azevedo.

Helinho bem que tentou em outros três lances diminuir o placar para o Red Bull Bragantino. No primeiro, parou no travessão. Depois, acertou lindo chute de longe, que iria no ângulo, mas o goleiro fez defesa espetacular. Por último, parou novamente em Cavichioli. Quando tudo parecia definido, o América fez o quarto gol com Juninho, aos 44 minutos. Ele ficou com rebote na área, girou bonito e deu números finais ao duelo.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira pela 37ª e penúltima rodada. Às 20h30, o Red Bull Bragantino visita o Fortaleza, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Um pouco mais tarde, às 21h30, o América estará em São Paulo (SP), onde encara o já campeão Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 4 AMÉRICA-MG

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan, Lomónaco, Natan e Luan Cândido; Raul (Jadsom Silva), Lucas Evangelista (Carlos Eduardo) e Hyoran (Miguel); Artur (Welliton), Popó (Alerrandro) e Helinho. Técnico: Maurício Barbieri.

AMÉRICA-MG – Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres, Conti, Ricardo Silva e Marlon (Danilo Avelar); Juninho, Alê e Benítez (Matheusinho); Everaldo (Lucas Kal), Henrique Almeida (Wellington Paulista) e Felipe Azevedo (Aloísio). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS – Juninho, aos cinco, Luan Cândido, de pênalti, aos 17, Henrique Almeida, aos 24, e Everaldo, de pênalti, aos 41 minutos do primeiro tempo. Juninho, aos 44 minutos do segundo tempo.

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE).

CARTÕES AMARELOS – Aderlan, Lomónaco, Luan Cândido, Raul, Artur e Popó (Red Bull Bragantino). Ricardo Silva e Alê (América-MG).

PÚBLICO – 2.722 presentes.

RENDA – R$ 50.960,00.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

