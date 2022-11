Bolsonaristas comemoram notícia falsa sobre prisão de Alexandre de Moraes

Por Estadão - Estadão 19

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato derrotado à Presidência, comemoraram a suposta prisão de Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), e o que seria a decretação de uma intervenção federal, no ato antidemocrático em frente ao Comando Militar do Leste (CML), no centro do Rio. As informações, no entanto, são falsas.

Sob forte chuva e sem acesso de internet, devido à grande quantidade de militantes no ato, a fake news se espalhou entre os apoiadores do atual presidente. Eles comemoraram, inicialmente, a suposta informação de que tinha sido decretada a intervenção federal na Presidência.

Minutos depois, a história cresceu. Grupos passaram a comemorar a suposta prisão de Moraes.

“Alexandre de Moraes foi preso. Preso”, gritava uma jovem, que afirmou ter certeza da informação.

A mesma informação falsa já havia sido comemorada em São Paula e Porto Alegre durante os bloqueios de caminhoneiros em rodovias federais.

Para conferir o vídeo com a reação dos manifestantes, basta clicar aqui .

