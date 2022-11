Diretora do Flamengo usa postagem xenofóbica e clubes do Nordeste protestam

Por Estadão - Estadão 1

Uma postagem nas redes sociais da diretora de Responsabilidade Social do Flamengo Angela Machado, colocou o clube carioca no centro de mais uma polêmica. Esposa do presidente Rodolfo Landim, ela fez uma insinuação pejorativa aos nordestinos após o resultado das eleições em que Lula derrotou o atual presidente Jair Bolsonaro atacando a região onde o candidato petista teve mais votos. Em resposta, clubes como Sampaio Corrêa, do Maranhão, CSA, de Alagoas, e Sport, de Recife,se manifestaram contra a declaração que foi classificada como xenofóbica.

Na postagem, ela compara nordestinos a carrapatos em função de bolsonaristas serem ironizados como gado. “Ganhamos onde se produz, perdemos onde se passa férias, bora trabalhar, porque se o gado morrer, o carrapato passa fome.”

O mesmo texto circulou por grupos bolsonaristas. Angela sempre mostrou seu apoio a Jair Bolsonaro. Desde terça, seu perfil foi fechado e privado somente aos seguidores.

Diante da repercussão, o presidente Rodolfo Landim se manifestou para falar sobre o assunto. Em entrevista ao Canal do Benja, o dirigente rubro-negro disse que a esposa tem o direito de se manifestar.

“É óbvio que ela fica chateada por algo que tenha feito. Isso foi quase um desabafo por ver a terra que ela tanto ama, achar que não vai ter, nos próximos anos, o destino que gostaria que tivesse. Ela tem o direito de se posicionar”, afirmou Landim. Angela nasceu no estado de Sergipe.

O presidente foi questionado se o episódio poderia motivar um pedido de desculpas do clube em função da repercussão que isso causou nas redes sociais. O dirigente, no entanto, foi evasivo na resposta.

“Não estou acompanhando as redes sociais porque eu nem sei o que é isso. Preciso ter tranquilidade para administrar o Flamengo que me dá muito trabalho. O problema não é meu, é da minha mulher. Ela tem o direito de se posicionar e falar o que quiser. O problema é uma vontade dela. É uma decisão íntima dela”, afirmou.

CLUBES DO NORDESTE PROTESTAM

Por meio de suas redes sociais, o Sampaio Corrêa rebateu as declarações de Angela Machado de forma veemente. “O Sampaio Corrêa repudia a delcaração xenofóbica da Diretora de Responsabilidade Social do Flamengo, que agrediu o povo nordestino com insultos depreciativos. O Nordeste merece respeito.”

O CSA também seguiu o mesmo discurso e classificou a atitude da diretora como uma “agressão ao povo” em sua conta no twitter. Yuri Romão, presidente do Sport foi mais um a criticar a atitude da dirigente nas suas redes sociais e exaltou o

orgulho de ser nordestino.

