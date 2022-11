70% de pequenos supermercados em 5 Estados têm problema para receber perecíveis

Por Estadão - Estadão 6

Setenta por cento dos pequenos supermercados em Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal, registram problemas parciais de abastecimentos de frutas, legumes, verduras, carnes e laticínios devido aos bloqueios nas estradas pelo País, segundo Marcio Milan, vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). De acordo com ele, algumas regiões do interior de São Paulo e do Rio de Janeiro também apresentam dificuldades.

“Os grandes supermercados têm centros de distribuição e possuem estoque que conseguem suprir estas mercadorias de perecíveis a seus clientes”, afirm Milan.

Para o vice-presidente da Abras, a redução dos pontos de paralisação de rodovias pelo País deve fazer com que o fluxo de caminhões para os Estados mais prejudicados seja retornado em breve. “Em 2 dias, os pequenos supermercados terão situação normalizada com fim dos bloqueios.”

