Luís Castro vê Botafogo instável, mas crê em Libertadores: 'É olhar para cima'

A inesperada derrota de 2 a 0 para o Cuiabá, em pleno estádio Nilton Santos, trouxe reflexões para o técnico do Botafogo Luís Castro. No entanto, apesar da situação ter se complicado, o comandante botafoguense acredita na vaga para a Libertadores do ano que vem. “Nós olhamos sempre pra cima. E olhar para cima é olhar para Libertadores”, afirmou.

Para justificar o mau resultado diante de sua torcida, ele elegeu a oscilação do elenco como o principal problema. Esse fator piora quando os jogos são realizados no Rio.

“Temos melhores resultados fora do que em casa. Isso é fato. Sobre a partida, o que vi foi a incapacidade de transformar em gol as quatro oportunidades claras que tivemos. O gol do Cuiabá nos deixou instável. Com o 2 a 0, as coisas pioraram”, afirmou o treinador.

Com 47 pontos, o time carioca ocupa a parte intermediária da classificação. Com o complemento da rodada do meio de semana, o time corre o risco de perder posições num momento de definição da competição. A derrota tirou a chance de o time se aproximar dos oito primeiros colocados.

O técnico português falou sobre a reação da torcida que aos gritos de “time sem vergonha” e saiu em defesa de seus comandados. “Sei o quanto meus jogadores trabalharam nesses momentos difíceis. Eles sabem que os apoio, mas também sou crítico”.

Restando três jogos para o fim do Brasileiro, o Botafogo precisa de uma reação imediata para cumprir o seu objetivo de disputar o mais nobre torneio da América do Sul em 2023.

O próximo duelo é diante do Atlético-MG, na segunda-feira, fora de casa. Em seguida o time alvinegro recebe o Santos e encerra a sua participação na competição jogando em Curitiba com o Athletico-PR.

