Sem futuro definido, Cuca pede foco no final do Brasileiro: 'Vamos acabar bem'

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O empate de 2 a 2 com o São Paulo nesta terça, pelo Campeonato Brasileiro, evidenciou ainda mais a oscilação do Atlético-MG desde o retorno de Cuca ao comando da equipe. Com 52 pontos, o time mineiro pode ser ultrapassado pelo Athletico-PR (que recebe o Goiás) e ver ainda a aproximação de rivais como o América-MG e o Fortaleza na briga por uma vaga direta à Libertadores do ano que vem. Diante de tal cenário, o treinador preferiu manter o foco nesta reta final.

Continua depois da publicidade

Desde a sua volta, em substituição ao argentino Turco Mohamed, o atual treinador convive com altos e baixos. Em 17 jogos são cinco vitórias, seis empates e seis derrotas. Realista, ele disse não saber sobre o seu futuro.

“Os caras vão querer o Cuca com a campanha como está? Não sei. São coisas que vão ser decididas ao natural. Vamos acabar bem, esse é o pensamento”, afirmou o treinador após o empate desta terça no Morumbi.

Restando três rodadas, o time mineiro tem dois jogos diante de sua torcida para tentar melhorar sua posição na classificação. Na próxima segunda recebe o Botafogo e no meio de semana terá pela frente o Cuiabá. O último confronto acontece no domingo que vem, diante do Corinthians, na Neo Química Arena.

Continua depois da publicidade

“A realidade do Atlético é que faltam dez dias para acabar o Campeonato Brasileiro e a gente não pode perder espaço para nada que seja concentrar, treinar e nos preparar para pegar os adversários que restam”, afirmou o treinador.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].