Ponte mira Hereda, do Náutico; ônibus atola ao fugir de bloqueio na Anhanguera

A Ponte Preta está se movimentando no mercado para reforçar o seu elenco para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2. Um dos nomes cotados no time alvinegro é o lateral Hereda, que vem disputando a Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Náutico.

Os empresários do atleta confirmaram a consulta, mas indicaram que não tem ainda nenhuma proposta oficial por Hereda. Sport e Vitória também estariam interessados. Outro jogador do Náutico na mira da Ponte Preta, a pedido de Hélio dos Anjos, é o atacante Júnior Tavares.

Hereda tem 144 jogos com a camisa alvirrubra e três gols marcados. Ele não entra em campo desde o dia 6 de maio, pela sexta rodada da Série B, quando se lesionou.

ÔNIBUS ATOLADO

O ônibus da Ponte Preta atolou, nesta terça-feira, por volta das 15h, na rodovia Anhanguera, em Campinas, após tentar fugir de um bloqueio de caminhões, próximo ao Trevo da Bosch.

Segundo o clube, o motorista, único ocupante do veículo, estava indo abastecer o ônibus quando se deparou com o bloqueio. O veículo vinha sendo usado pelos jogadores das categorias de base do time campineiro.

O ônibus ficou atolado no canteiro e o motorista precisou de ajuda para tirar o veículo do local.

