Queda das taxas de juros esfria após pronunciamento de Bolsonaro

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O recuo dos juros futuros visto durante boa parte da terça-feira perdeu força no fechamento dos negócios e, no fim da sessão regular, apenas a ponta longa ainda sustentava o movimento, com as demais perto da estabilidade. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 fechou com taxa de 12,92%, de 12,91% na segunda-feira no ajuste, e a do DI para janeiro de 2025 passou de 11,70% para 11,69%. O DI para janeiro de 2027 encerrou com a taxa estável em 11,48%. O DI para janeiro de 2029 terminou com taxa de 11,55%, de 11,58%.

Continua depois da publicidade

Havia a expectativa de que o presidente Jair Bolsonaro, finalmente, admitisse a derrota no pleito que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da República, o que poderia eliminar o risco de contestação e também dissipar os bloqueios de caminhoneiros das rodovias. Ele até se manifestou no fim da tarde, mas sem qualquer comentário sobre o resultado das urnas, esfriando o ímpeto de queda dos juros.

De todo modo, a percepção de que a transição seria liderada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), foi confirmada e, ainda que tenha sido antecipada pelo mercado, foi bem recebida. “É uma boa notícia a escolha de alguém que não é do PT para uma função tão relevante, contrariando a prática do partido de não dividir atribuições. Isso faz diferença e faz preço”, disse Pereira. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, disse que Lula ainda não definiu quem vai liderar a área econômica da transição. Porém, segundo apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o nome escolhido é de Aloizio Mercadante.

Evento mais esperado desde domingo à noite, o pronunciamento de Bolsonaro trouxe certa decepção aos investidores, que contavam com uma menção clara sobre o desfecho da eleição. Após o silêncio de quase 45 horas, ele agradeceu os votos recebidos, disse que as manifestações de caminhoneiros refletem “injustiça na condução do processo eleitoral” e que cumprirá a Constituição.

Continua depois da publicidade

A reação dos ativos só não foi pior porque, segundo o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), o presidente autorizou o início do processo de transição. “Parece que ele realmente não vai questionar as urnas e está isolado, enfraquecendo a história do terceiro turno”, afirmou a economista-chefe da MAG Investimentos, Patricia Pereira.

Enquanto isso, centenas de bloqueios em rodovias do País comprometem o abastecimento de uma série de produtos, entre eles combustíveis, mas o mercado relativizou eventuais impactos sobre a inflação, na expectativa de que o pronunciamento de Bolsonaro esvaziasse o movimento.

Quanto à ata do Copom, houve uma percepção levemente dovish do documento, mas sem impacto nas apostas para a política monetária.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Denise Abarca

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].