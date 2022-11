Corinthians apostará em marcação alta para tentar surpreender Flamengo no Rio

Por Estadão - Estadão 2

A postura do Corinthians no jogo de volta da decisão da Copa do Brasil, no Maracanã, deve se repetir nesta quarta-feira, em encontro agora pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Vítor Pereira sabe que necessita somar pontos no Rio para não ver a vaga direta à fase de grupos da Libertadores ameaçada e mais uma vez trabalhou a equipe para jogar no campo de ataque.

O último trabalho antes do embarque ao Rio foi dedicado às jogadas ofensivas corintianas. Vítor Pereira, que terá de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo no Maracanã, usou apenas metade do campo para os treinos desta terça-feira.

Quando chegou ao clube, no começo do ano, Vítor Pereira goleou a Ponte Preta por 5 a 0 ao apostar em esquema de marcação sob pressão. Óbvio que não imagina repetir tamanho resultado contra o forte Flamengo, mas quer surpreender o rival e mais uma vez vai adiantar a marcação. Na visão do treinador, roubar a bola perto da área de ataque facilita na busca por gols.

Foram diversos ensaios ofensivos, muitos cruzamentos e também finalizações. Administrar a posse de bola será outra tônica que o português espera ter no Maracanã diante de um adversário festivo pela conquista da Copa Libertadores.

Com o triunfo do Fluminense sobre o Ceará, o Corinthians ficou três pontos para trás da briga pela quarta colocação. Ainda avançaria direto na Libertadores pela presença do Flamengo em terceiro. Mas a ordem é somar para não ver Atlhetico-PR e Atlético-MG se aproximarem nesta reta final.

Renato Augusto pode ser a novidade no Maracanã, após não enfrentar o Goiás por causa de uma fadiga muscular. Fagner, Fábio Santos e Balbuena devem iniciar a partida, e Giuliano está de sobreaviso, podendo ser a surpresa de Vítor Pereira.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

