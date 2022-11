Brooklyn Nets anuncia o saída de Steve Nash após sete rodadas da NBA

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O experiente Steve Nash não é mais técnico do Brooklyn Nets. A decisão aconteceu em comum acordo nesta terça-feira e o anúncio foi feito pela diretoria. A demissão foi definida em função do mau início da equipe na temporada: em sete duelos, foram cinco derrotas e apenas duas vitórias.

Continua depois da publicidade

No site oficial, o clube agradece os serviços prestados e a dedicação do profissional no período em que comandou a equipe.

“Queremos agradecer a Steve por tudo que ele trouxe para nossa franquia nas últimas duas temporadas. Steve enfrentou vários desafios sem precedentes, e estamos sinceramente gratos por sua liderança, paciência e humildade ao longo de seu trabalho”, disse o gerente geral Sean Marks.

O dirigente destacou ainda que a opção pelo desligamento de Nash foi alvo de várias reuniões a decisão foi bastante difícil. “Após muita deliberação e avaliação de como a temporada começou, concordamos que uma mudança é necessária neste momento. Desejamos a Steve, Lilla e sua família tudo de melhor no futuro”, afirmou Marks.

Continua depois da publicidade

Curiosamente, a demissão de Steve Nash aconteceu após uma vitória do Borooklyn Nets na NBA. Nesta segunda, a sua equipe fez uma boa apresentação e superou o Indiana Pacers pelo placar de 116 a 109.

Ainda sem ter um treinador definido para o lugar de Nash, o clube vai contar com assistente técnico Jacque Vaugh para seguir no comando da equipe de forma interina. Assim, ele comanda os atletas no duelo diante do Chicago Bulls.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].