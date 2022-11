Marcos Rocha prega 'respeito máximo' ao Fortaleza em jogo que pode valer título

Por Estadão - Estadão 5

“Já encontramos dificuldades contra o Fortaleza em outras ocasiões, então é respeito máximo. Mas, dentro de nossa casa, e pelo o que vale o jogo, a gente tem de se empenhar para buscar a vitória.” É dessa maneira, com foco total, que o lateral Marcos Rocha quer o Palmeiras em campo na noite desta quarta para, enfim, vencer o jogo e sacramentar a conquista do título Brasileiro por antecipação.

Com dez pontos de frente para o vice-líder Internacional (74 a 64), a equipe paulista garante a taça em caso de vitória contra o rival nordestino. E o fato de atuar sob o apoio dos torcedores aumenta a responsabilidade dos atletas.

“A ansiedade é mais em cima do que a gente vai produzir, do que a gente vai apresentar de melhor. Esse foi o nosso foco na preparação, nos preocupando em melhorar as nossas deficiências e aprimorar as nossas qualidades”, comentou.

Campeão brasileiro em 2018, o atleta está prestes a levantar mais um Nacional pelo Palmeiras. Na conversa com o treinador e os companheiros, a regra tem sido tentar manter a rotina em dia.

“Conversando com o Abel (Ferreira), ele nos pediu para não mudarmos nossa rotina dentro e fora do clube. Procuro sempre estar com o meu filho e com a minha esposa e sair para jantar e espairecer um pouco a mente, tirar um pouco o futebol da cabeça”, afirmou.

Essa ansiedade, no entanto, pode desaparecer antes mesmo de o Palmeiras entrar em campo. Único time com chances de lutar pelo título, o Internacional enfrenta o América-MG em Belo Horizonte às 16h desta quarta. Um simples empate garante a taça aos palmeirenses.

Passando a partida contra o Internacional, o Palmeiras terá ainda mais três duelos a cumprir. No próximo domingo, enfrenta o Cuiabá fora, depois recebe o América-MG em casa e encerra sua partipação no Brasileiro diante do Internacional, em Porto Alegre.

Estadao Conteudo

