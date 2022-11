PRF negocia liberação de rodovia em Itaboraí (RJ)

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Policiais rodoviários federais negociam com um grupo de caminhoneiros na manhã desta terça-feira, 1, a liberação de trechos das rodovias BR-101 e BR-493 em Itaboraí, no Rio de Janeiro.

Continua depois da publicidade

Cerca de 20 homens bloquearam a passagem de caminhões e veículos de carga na estrada que liga o Rio de Janeiro ao interior do Estado. Três viaturas da PRF, duas da Polícia Militar (PM) e uma unidade do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para liberar a via. O protesto continua no acostamento, ao lado de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Caminhoneiros bloqueiam desde a madrugada desta segunda-feira, 31, vários pontos nas estradas em todo País, em protesto contra a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Presidência da República, no último dia 30.

Rayanderson Guerra

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].