11,2% dos capixabas concluíram Ensino Médio com domínio em Matemática

Segundo levantamento divulgado nesta quarta-feira (30), apenas 11,2% dos alunos capixabas terminaram a escola pública, em 2021, com aprendizado adequado em Matemática. Já em todo o Brasil, o número ficou em 5%. Ou seja, o Estado teve mais que o dobro da média nacional.

Os dados foram divulgados após estudo feito pelo Iede (Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional) com base nos resultados do Saeb de 2021 (Sistema de Avaliação da Educação Básica), principal termômetro da educação brasileira.

O Espírito Santo atingiu o percentual mais alto de estudantes que concluíram o Ensino Médio com domínio básico na disciplina, ficando à frente de grandes estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.