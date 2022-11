🇧🇷 Idosos de Cachoeiro entram no clima da Copa do Mundo

Por Redação - Redação 36

Os idosos atendidos no Lar Adelson Rebelo Moreira, instituição administrada pela Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro, também entraram no clima da Copa do Mundo.

Durante os jogos da seleção brasileira, eles se reúnem no refeitório do local para torcer hexacampeonato.

A administração do lar foi quem organizou a torcida. O local ganhou decoração em verde e amarelo e durante as partidas tem distribuição de pipoca. Os idosos também adquiram camisas da seleção para torcer pelo Brasil.

Para a gerente do Lar Adelson Rebelo Moreira, Cíntia Melo, a Copa do Mundo é um evento mundialmente esperado, e a ideia é aproveitar esse momento para reuní-los e estimulá-los a participar também desta festa.

“Todos pediram para comprar a camisa do Brasil e assim foi feito. No dia do jogo todos iniciam o dia vestidos com a camisa do Brasil, e ficam todos arriscam um resultado entre si. É muito gratificante ver a empolgação de todos, a interação por meio de conversas e brincadeiras simples falando sobre os jogos de futebol”, disse.

E prosseguiu: “Por terem mas tempo de vida, eles já assistiram mais Copas, e esse momento de descontração, faz com que relembram os bons momentos e ajudam a melhorar o auto-estima, memória e socialização. Dar esse suporte é valoriza-los e mostrar que se importamos com eles”, finalizou.