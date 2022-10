Vice-governadora realiza entregas em Dores e Guaçuí na região do Caparaó

Por Marcos Freire - Marcos Freire 19

A vice-governadora Jaqueline Moraes esteve na região do Caparaó nesta quarta-feira (26). Ela começou o dia em Dores do Rio Preto e depois seguiu para Guaçuí, onde realizou a autorização e entregas de investimentos do Governo do Estado nos dois municípios, na sua maioria, na área de infraestrutura na zona urbana e rural, além de equipamentos. Ela estava acompanhada de secretários e subsecretários estaduais.

Em Dores do Rio Preto, Jaqueline Moraes foi recebida pelo prefeito Ninho e sua equipe. No município, ela anunciou mais de R$ 4 milhões de investimentos, por meio da Secretaria do Estado de Economia e Planejamento. “Assinamos a ordem de serviço para pavimentação, drenagem e construção do muro da Arena Multiuso, onde acontece a festa da cidade e, com o investimento, passará a ser utilizado nos outros períodos do ano para a prática de caminhadas, ciclismo e outras atividades esportivas e de lazer”, explicou. “Isso significa mais qualidade de vida para a população”, completou.

Em Dores do Rio Preto, ela também assinou a autorização para o início das obras de pavimentação e drenagem de ruas e da Praça Monsenhor Miguel de Sanctis. Também foram entregues dois caminhões, uma retroescavadeira e uma van. “Só temos que agradecer à vice-governadora Jaqueline e ao governador Renato Casagrande por tudo que tem sido feito em Dores do Rio Preto”, disse o prefeito Ninho.

Entregas e recado sobre paz para trabalhar

Na parte da tarde, a vice-governadora Jaqueline Moraes esteve em Guaçuí, onde foi recebida pelo prefeito Marcos Jauhar e sua equipe. No município, ela fez a entrega de 13.944 metros quadrados de Pavi-S que serão utilizados para o calçamento de pontos críticos na zona rural. Também foi entregue uma pá carregadeira, por meio da Secretaria do Estado da Agricultura. Além de um caminhão compactador para coleta de lixo. A presença de Jaqueline ainda serviu para oficializar a entrega da recuperação da ponte das Antinhas, na ES482, que estava interditada e foi liberada nesta terça-feira (25).

Segundo o prefeito Jauhar, a palavra a ser dita é gratidão. “Muita gratidão por tudo que nosso município tem recebido, principalmente, máquinas que vão atender nossos produtores”, afirmou. “O governador Casagrande, Jaqueline e toda a equipe têm feito muito por Guaçuí e temos que saber reconhecer isso”, completou.

A vice-governadora Jaqueline Moraes ressaltou que o Governo do Estado tem investimentos nos 78 municípios do Espírito Santo e, em Guaçuí, não é diferente, ressaltando que são quase R$ 700 mil somente para pavimentação na zona rural. “E o recapeamento que está sendo feito na cidade vai ser dada continuidade”, afirmou.

Ela também aproveitou para colocar que é preciso paz para trabalhar e que é preciso que as pessoas observem os investimentos feitos pelo Governo do Estado no município, para em seguida falar do processo eleitoral, onde “tem gente que pensa que vale tudo e insistem em ofender e inventar mentiras sobre um homem como Casagrande”. “Casagrande não fechou comércio, o que fechou foi uma pandemia, e ele teve que tomar decisões difíceis, para fazer um controle social, como aconteceu em todo o mundo, e isso salvou muitas vidas”, enfatizou.

