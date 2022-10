Vereadores de Guaçuí declaram apoio à reeleição do governador Renato Casagrande

Por Marcos Freire - Marcos Freire 4

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaçuí, na noite de segunda-feira (24), vereadores usaram a tribuna para manifestar seu apoio à reeleição do governador Renato Casagrande. Todos aqueles que se manifestaram destacaram o governador como um gestor que merece continuar seu trabalho pelo Estado e os benefícios que trouxe para o município e todo o Espírito Santo.

O vereador Renato Duponi foi o primeiro a colocar que Casagrande tem trabalhado para trazer dias melhores para todos os capixabas. “Não podemos nos deixar levar por promessas falsas”, disse, destacando que o governador tem feito muito por Guaçuí, citando a conclusão do asfalto entre Guaçuí e Divino de São Lourenço que foi um “sonho realizado”. “E quantos maquinários recebemos para cuidar de nossa zona rural que também recebeu calçamento rural”, completou.

Já o vereador José Carlos Pereira Leal – Zé Ruim disse que “falar de Casagrande é muito fácil”. “Só lembrar das obras e é o governador que mais visitou São Pedro de Rates, três vezes”, recordou, se referindo ao distrito onde mora. “Dentro do distrito, praticamente, tudo que temos de mais importante é do governo Casagrande, como o alambrado do campo, a torre de Celular e 50 casas populares”, enfatizou.

Vereadores ressaltaram apoio ao município de Guaçuí

O vereador Julinho Tererê disse que não queria falar de obras que foram feitas, mas recordou que, “somente quem passou pela UTI, como eu passei, com Covid, valoriza Casagrande na área da saúde”. “Nos piores momentos, quando fechou o comércio, pode não ter agradado a todos, mas salvou muitas vidas”, ressaltou, declarando seu apoio ao governador pelas obras em Guaçuí e pelo que fez pela Santa Casa. “E isso aconteceu no Estado inteiro, por isso, temos que apoiar Renato Casagrande, porque nosso Estado está em dia”, complementou.

Colocando que democracia se faz com respeito e liberdade, o vereador Vitor Moraes colocou que seu apoio ao governador Casagrande se justifica pelas muitas obras realizadas em Guaçuí e todo o Estado. “Aqui, temos o Campo Bom de Bola, academias de saúde, com parceria nossa e o Fundo Cidades que permitiu o Centro de Eventos que vai ser construído”, colocou. “Estamos no caminho certo e não podemos retroceder, temos que dar mais uma oportunidade para nosso governador”, completou.

Por sua vez, o vereador Nelsinho Salvador destacou que “temos um governador que é primeiro lugar em gestão pública em nível nacional. Ele ressaltou o equilíbrio fiscal do Estado e o terceiro lugar no Ideb. “E quantos investimentos na agricultura que há muitos anos a gente não via”, colocou. “Temos o programa Novos caminhos, com a colocação de Revsol e calçamentos rurais em vários pontos importantes do município, além do apoio a associações rurais”, pontuou, agradecendo a Casagrande “por ter sensibilidade de atender pedidos de municípios pequenos como Guaçuí”.

Levantando a bandeira do governador

O vereador Aroldo Montoni Ferreira lembrou que foi um dos primeiros a fazer campanha e votar em Casagrande, quando ele foi candidato a deputado estadual pela primeira vez. “Levantamos a bandeira desde a campanha para deputado estadual e voto no governador, porque o melhor, para nós, é ele no governo”, disse.

Finalmente, o vereador Carlos Lomeu – que estava presidindo a sessão, na ausência da presidente, vereadora Maria Lúcia das Dores (por motivo de saúde), foi o último dos vereadores a se manifestar e também disse que seu voto é do governador Renato Casagrande. “Sou grato por tudo que ele fez e faz em nosso município e Casagrande é um político que não menospreza vereadores, por isso, sempre terá nosso apoio”, afirmou. “E vou pedir voto, se tiver oportunidade, para que ele continue com esse trabalho sério e de nível nacional”, concluiu.

