Vereador de Guaçuí usa tribuna para destacar benefícios trazidos pelo governo Casagrande

Por Marcos Freire - Marcos Freire 18

O vereador Valmir Santiago usou a tribuna da Câmara Municipal de Guaçuí, na noite desta segunda-feira (24), para elogiar a gestão do governador Renato Casagrande. Ele o aponta como um dos maiores responsáveis pelas conquistas do município de Guaçuí, principalmente no setor da saúde, que também atendem a vários municípios da região.

Valmir Santiago destacou diversos investimentos realizados no município, pelo Governo do Estado. “Para falar do governador Casagrande, tenho conhecimento, para falar e avalizar a responsabilidade que esse governo teve e tem com a saúde de nosso município e região”, disse. “E quando solicitei um aparelho de vídeolabaroscopia para atender nosso município, sabe quem me acompanhou para pedir esse aparelho? Ricardo Ferraço que é candidato a vice-governador junto com Casagrande”, completou.

Por isso, destacou que são “dois grandes líderes” que têm responsabilidade para dar continuidade à administração de nosso estado do Espírito Santo. “Temos, hoje, 25 leitos de hemodiálise, que ajudei a instalar em Guaçuí, e são 97 pessoas que fazem hemodiálise em Guaçuí, e temos 20 leitos de UTI, que também ajudei, e durante a pandemia, todos que precisaram ser atendidos, tinha leito, não só para nossos munícipes, mas para toda a comunidade da região do Caparaó e do Estado”, destacou. “No epicentro da pandemia, os leitos necessários foram instalados em Guaçuí para socorrer os que precisavam, salvando muitas vidas”, completou.

O vereador ressaltou outros benefícios que foram concretizados em Guaçuí, por meio do governo Renato Casagrande, como o batalhão do Corpo de Bombeiros, a implantação do Samu, e muitas iniciativas que chegaram e ainda vão chegar. E anunciou que, na quarta-feira, será contratado, junto ao Governo do Estado, um aparelho litotripitor para fazer cirurgias de rins, no município.

Valmir citou que Guaçuí é referência, por meio da Santa Casa, para atender vários municípios da região que reúnem uma população de milhares de pessoas. “Mas, para isso, é preciso ter um governo responsável para dar qualidade, condições para o hospital poder atender toda essa região e quem está fazendo isso, liderando isso, é o governador Renato Casagrande”, disse.

