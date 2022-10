Usuários do Cras de Anchieta participam de curso de artesanato em fibra da bananeira

Por Redação - Redação 13

14 moradores de Anchieta concluíram na semana passada o curso de artesanato em fibra da bananeira, ofertado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-ES) com apoio do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do município. Na última sexta (07) as peças confeccionadas nas aulas foram expostas no saguão da sede da prefeitura.

Durante o curso, que teve carga horária de 40 horas, os participantes aprenderam a identificar e preparar o caule da bananeira, preparar as fibras, elaborar transas e peças. Durante as aulas os alunos confeccionaram cachepôs, jarros, cestas e vasos.

Conforme a coordenadora do Cras, Angela Florentino, o curso também abordou sobre a importância do acabamento das peças, decoração com outros materiais, aspectos de comercialização, preservação do meio ambiente e higiene e segurança do trabalho.

Segundo a instrutora do Senar, Monica Nogueira Sales, que ministrou o curso, a turma de Anchieta foi muito participativa e aprendeu a técnica com perfeição. Sales, experiente na arte, é a única instrutura do Senar que ministra esse tipo de curso.

