Unimed Vitória oferece oficina gratuita para todas as gestantes

Com o objetivo de auxiliar mulheres, especialmente mães de primeira viagem, a lidarem com os desafios do início da maternidade e a vencerem medos sobre o parto, a Unimed Vitória vai promover o Curso de Gestante, que pode ser realizado pelo casal, no próximo dia 22 de outubro. A oficina será gratuita e aberta para clientes e não clientes da cooperativa.

O encontro acontecerá das 8h às 13h, na Sede da Unimed Vitória, em Bento Ferreira. Nele, uma equipe multiprofissional irá informar para o casal sobre gravidez saudável, parto respeitoso e cuidados com o recém-nascido.

Para participar, é preciso se inscrever pelo telefone (27) 3134-7520. As vagas são limitadas.

Viver Gestantes

O Viver Gestantes também conta com outras programações para o mês de outubro, voltadas somente para clientes que participam do programa. Relacionadas a temas como nutrição e primeiros-socorros para bebês, as oficinas poderão ser virtuais (pela Microsoft Teams) ou presenciais, na sede da Unimed Vitória. Todos os eventos possuem vagas limitadas.

Além das oficinas, o programa realizado pelo Viver Bem promove acompanhamento nutricional e psicológico para a gestantes. Para se inscrever no programa, basta entrar em contato pelo telefone (27) 3134-7520 e efetuar o cadastro.

