Unimed Sul Capixaba recebe visita de lideranças nacionais e regionais da cooperativa

Dois anos após a inauguração, o Hospital Unimed Sul Capixaba, em Cachoeiro de Itapemirim, recebeu nesta quinta-feira (27), a visita de dirigentes nacionais do Sistema Unimed e um reconhecimento pelo pioneirismo dentro do sistema cooperativista Unimed no Brasil, com um modelo inovador para construção do hospital por meio de um Fundo de Investimento Imobiliário (FII).

Durante a visita estiveram presentes o presidente da Unimed Brasil, Omar Abujamra Junior; o diretor de Intercâmbio da Unimed Brasil, Silvio Porto; o presidente da Seguros Unimed, Helton Freitas; o diretor de Gestão de Clientes/Técnico/Atuarial da Seguros Unimed, Márcio Almeida; além de Alexandre Ruschi, presidente da Unimed Federação Espírito Santo e outros dirigentes de Unimeds do Estado.

Na ocasião foi feita uma homenagem para a atual diretoria da Unimed Sul Capixaba e gestões anteriores que também estiveram envolvidas no projeto de viabilização e construção do hospital.

O diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Fernando Lemgruber, agradeceu a presença da diretoria nacional do Sistema Unimed, além das lideranças estaduais e destacou as diversas certificações e reconhecimentos que foram recebidos pelo Hospital Unimed em dois anos de funcionamento.

“Tivemos diversas certificações de excelência que colocam o Hospital Unimed como um dos mais modernos e eficientes do país. Recentemente também recebemos o reconhecimento do selo Great Place to Work, sendo primeiro lugar no Espírito Santo, e segundo lugar nacional no setor, o que representa que somos gente cuidando de gente. Não chegaríamos aqui sem o envolvimento dos cooperados e dos colaboradores”, disse.

Lemgruber também agradeceu à Unimed Brasil por ter fornecido o apoio para que o Hospital Unimed fosse pioneiro no modelo de construção. “Foi um projeto de construção com muitas etapas e resiliência, desde o projeto até o convencimento dos cooperados em participar. Somos muito gratos à Unimed Brasil pelo respaldo”, completou.

O presidente da Unimed do Brasil, Omar Abujamra Junior, afirmou que a construção do Hospital Unimed Sul Capixaba por meio do Fundo de Investimento Imobiliário foi um marco para o sistema cooperativista de saúde no país, e agora serve de modelo para outras iniciativas locais da Unimed.

“É um modelo que está sendo replicado. Estamos muito satisfeitos com o resultado. Demonstrando que o cooperativismo quando bem feito, dá muitos resultados”, disse.

Entre os investidores cotistas para construção do hospital da Unimed Sul Capixaba estiveram pessoas físicas, instituições financeiras, seguradoras, outras pessoas jurídicas e também outras Unimeds do Estado e do país.

O hospital foi inaugurado em março de 2020, e desempenhou um atendimento eficaz durante a pandemia de Covid-19. O complexo hospitalar voltando para procedimentos de média e alta complexidade conta com 129 leitos, sendo 20 de UTI, além de salas de hemodinâmica, serviços de Oncologia e Cardiologia e Centro de Diagnóstico por Imagem, Laboratório e no atendimento de mais de 90 mil clientes de 30 municípios da região Sul do Espírito Santo, além de clientes particulares e de convênios.

