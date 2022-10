Tratamento medicinal complementar para Depressão e Ansiedade ganha espaço no Brasil

Por diagramacao - diagramacao 13

A depressão é um transtorno psicológico que afeta muitas pessoas, cerca de 300

milhões no mundo. No Brasil, ela afeta 16,3 milhões de brasileiros de todas as idades,

segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Já relacionado à

ansiedade, o Brasil é considerado o país com o maior número de ansiosos do mundo.

De acordo com a OPAS (Organização Panamericana de saúde), as causas da

depressão podem ser as mais variadas possíveis. Entre elas estão fatores genéticos,

sociais, psicológicos e biológicos. Os tratamentos convencionais para a depressão

envolvem acompanhamento psicológico com terapias tais como terapia

cognitivo-comportamental, psicoterapia interpessoal, além de acompanhamento

psiquiátrico para medicação antidepressiva.

O que poderia completar os métodos tradicionais do tratamento da depressão e da ansiedade?

Alguns estudos comprovaram que plantas fitoterápicas ajudam no tratamento de

depressão. É importante ressaltar que as interações medicamentosas com a fitoterapia

devem ser levadas em consideração antes de iniciar o tratamento fitoterápico. Para

isso, uma avaliação médica deve ser realizada bem como o acompanhamento de um

profissional especializado.

Aqui estão 5 plantas medicinais mais utilizadas no combate aos efeitos depressivos.

1. Camomila (Matricaria recutita)

A camomila é reconhecida no Brasil e no mundo pelo efeito natural calmante e

apaziguante que apresenta. Além de ser uma ótima aliada no tratamento da depressão,

ela também ajuda a reduzir a ansiedade, gerando um efeito até um pouco sedativo no

indivíduo. Além do mais, o chá dessa planta é uma ótima opção para reduzir a

hiperatividade e o estresse. Outras formas de obter os benefícios dessa planta é

através dos óleos aromáticos à base de camomila para o relaxamento corporal.

Não somente ao combate à depressão e ansiedade a camomila pode ser uma aliada,

mas também a derrotar alguns cânceres. A camomila contém uma substância chamada

apigenina, um antioxidante que, comprovadamente, age combatendo as células

cancerígenas. Além do mais, em um estudo realizado (Zick, 2011), na qual os

indivíduos consumiram uma quantidade de 270mg de camomila por 28 dias, esses

despertaram ⅓ menos durante o sono noturno que os que não fizeram uso da planta.

2. Melissa (Melissa officinalis)

Esta planta também é conhecida como erva-cidreira, tem um aroma bem característico

e vem sendo utilizada desde muito tempo, iniciando quando as irmãs carmelitas faziam

um preparo da planta como um tônico alcoólico com fins medicinais, denominada “água carmelita”.

Desde então, os benefícios e as propriedades desta planta vem ajudando muitas

pessoas a aliviar sintomas do colesterol, estresse, ansiedade, herpes, azia e má digestão entre muitos outros. Além do mais, essa planta tem ação antimicrobiana e antioxidante.

No caso da depressão, essa planta pode ser utilizada para acalmar e reduzir episódios

de insônia e ajudar o indivíduo a relaxar. A erva-cidreira apresenta um componente

denominado ácido rosmarínico o qual aumenta a disponibilidade de ácido

gama-aminobutírico (GABA), que é um neurotransmissor que em baixos níveis está

relacionado a ansiedade e alterações de humor.

3. Flor de maracujá (Passiflora incarnata)

A passiflora é vastamente utilizada na medicina homeopática e tem muitos benefícios

para o corpo e mente. Sua mais importante contribuição é a redução da ansiedade, principalmente antes de cirurgias. Estudos concluíram que pacientes que fizeram uso da passiflora incarnata apresentaram menos ansiedade pré-operatória quando comparados aos outros pacientes.

Outros benefícios da flor de maracujá são o combate à insônia, ao estresse, ao

transtorno de déficit de atenção, o combate à dor, além de muitas outras.

4. Erva-de-são-joão (Hypericum perforatum L.)

Esta planta é conhecida por agir no mau-humor, nos transtornos psicoativos, na

ansiedade e na agitação nervosa.

Essa planta deve ser usada com extrema cautela e acompanhamento médico por ter

potencial de interferir com medicações de uso psiquiátrico e neurológico tais como

antidepressivos, antipsicóticos, antiepiléticos ou ansiolíticos. Por isso é recomendado

avaliação médica antes de utilizar essa medicação natural.

5. Açafrão (Crocus sativus)

O chá de açafrão pode ser um excelente aliado no combate dos efeitos depressivos

pois contém “safranal”, uma substância que auxilia na estabilização do humor e da

ansiedade. O indicado é não exceder a quantidade de 60 mg de suplemento de açafrão

por dia.

É recomendado procurar um médico antes de iniciar o tratamento fitoterápico. Este tipo

de tratamento não deve repor o tratamento convencional da depressão e da ansiedade,

sendo o acompanhamento com psicólogos e psiquiatras fundamental.

